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Серхио Перес отреагировал на продление контракта с «Ред Булл»

Серхио Перес отреагировал на продление контракта с «Ред Булл»
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Мексиканский гонщик Серхио Перес разместил новый пост у себя в социальных сетях, поблагодарив свою команду, «Ред Булл», за решение продлить с ним контракт.

«Спасибо за доверие и за то, что сделали меня частью этой семьи ещё на два года!» — написал Перес.

В настоящее время Перес занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 110 очков после семи Гран-при. Возглавляет рейтинг товарищ Серхио по команде, голландец Макс Ферстаппен. На его счету 125 баллов. На втором месте пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» Шарль Леклер — 116 очков.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее продление контракта с Пересом прокомментировал глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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