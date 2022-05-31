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Хэмилтон назвал пилота и команду Ф-1, за которых болел бы, если б не участвовал в гонках

Хэмилтон назвал пилота и команду Ф-1, за которых болел бы, если б не участвовал в гонках
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Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что симпатизирует команде «Феррари», а также высказал мнение, что шансы его команды в нынешнем сезоне «Королевских гонок» на хороший результат сохраняются.

«Кто выиграет чемпионат: Ферстаппен или Леклер? «Значит, вы считаете само собой разумеющимся, что «Мерседесу» точно конец? Не недооценивайте нас. «Феррари» сильнее в квалификации, а «Ред Булл» — в гонке. Но с каждым Гран-при всё по-новому. «Феррари» показала, что умеет создавать отличные болиды. И вообще Шарль очень силён. Вот что я скажу: если бы я мог посидеть с болельщиками, то поддерживал бы Леклера. Я фанат «Феррари», — приводит слова Хэмилтона Corriere della Sera.

Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом:

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