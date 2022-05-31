Хэмилтон назвал пилота и команду Ф-1, за которых болел бы, если б не участвовал в гонках
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что симпатизирует команде «Феррари», а также высказал мнение, что шансы его команды в нынешнем сезоне «Королевских гонок» на хороший результат сохраняются.
«Кто выиграет чемпионат: Ферстаппен или Леклер? «Значит, вы считаете само собой разумеющимся, что «Мерседесу» точно конец? Не недооценивайте нас. «Феррари» сильнее в квалификации, а «Ред Булл» — в гонке. Но с каждым Гран-при всё по-новому. «Феррари» показала, что умеет создавать отличные болиды. И вообще Шарль очень силён. Вот что я скажу: если бы я мог посидеть с болельщиками, то поддерживал бы Леклера. Я фанат «Феррари», — приводит слова Хэмилтона Corriere della Sera.
Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом:
Новость по темеЛеброн обратился к Хэмилтону
Комментарии
- 1 июня 2022
-
00:11
- 31 мая 2022
-
23:09
-
22:42
-
22:00
-
21:17
-
20:25
-
19:30
-
18:24
-
17:27
-
16:27
-
15:46
-
15:37
-
15:28
-
14:02
-
13:50
-
12:52
-
12:01
-
10:34
-
09:40
-
00:59
-
00:01
- 30 мая 2022
-
22:59
-
21:38
-
20:43
-
19:53
-
18:50
-
17:35
-
16:37
-
15:42
-
15:34
-
15:30
-
15:13
-
13:09
-
12:17
-
10:47
Партнерский контент