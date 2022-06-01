Хэмилтон отреагировал на сообщения по поводу своей критики ФИА из-за Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где прояснил свою позицию относительно решения отложить старт Гран-при Монако. Ранее Льюис заявил, что не понимает, почему старт заезда не произошёл вовремя.

«СМИ говорят, что я критиковал ФИА по поводу последней гонки, однако это абсолютная чушь. Мне кажется, они отлично поработали в прошлый уикенд. Могли ли мы начать гонку вовремя? Возможно, но тогда её пришлось бы вскоре остановить. Мы начали участвовать в заезде тогда, когда это стало безопасно, и это самое главное. Пожалуйста, не используйте мой образ для создания негативной повестки», — написал Хэмилтон.

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