Льюис Хэмилтон: почему меня выгнали из школы? Потому что все учителя были белыми

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вновь высказался о необходимости повышения разнообразия во многих областях жизнедеятельности, в образовании в частности.
«Если посмотреть на «Мерседес», то становится ясно, что команда избрала правильное направление. В маркетинге, например, никогда не было такого разнообразия. Теперь я хотел бы видеть такие же шаги и в других областях. Увеличение присутствия женщин в автоспорте, к примеру.
Нет лучшего чувства, чем то, которое испытываешь, помогая нуждающимся. Нельзя допускать, чтобы кого-то, например, выгнали из школы, как это случилось со мной. Почему это произошло? От некультурности, потому что все учителя были белыми и не понимали меньшинства. Чтобы бороться с неравенством, мы должны начать с образования», — приводит слова Хэмилтона Corriere della Sera.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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