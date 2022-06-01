«Там велись жаркие споры». Мартин Брандл — о решении отложить старт Гран-при Монако

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о решении ФИА отложить старт Гран-при Монако. Как стало известно после гонки, заезд не начался вовремя из-за перебоев в подаче электроэнергии.
«Откладывать старт гонки в ожидании приближающейся непогоды не было необходимости. У нас есть виртуальные и реальные машины безопасности, красные флаги, команды на пит-стопах в состоянии поменять шины за две секунды, есть также два типа шин для дождя, которые могут помочь справиться со всеми этими проблемами. Вот в чём суть гонок Формулы-1.
ФИА дала понять, что на стартовой платформе возникли проблемы с подачей электроэнергии из-за сильного дождя. Но если бы нам сообщили об этом в средствах массовой информации, хотя бы через мессенджер, десятки миллионов зрителей по всему миру и десятки тысяч фанатов, которые были на автодроме, оказались бы в курсе.
Несколько надёжных источников сообщают мне, что во время тупиковой ситуации в дирекции гонки велись жаркие споры. Это, по-видимому, объясняет периоды бездействия и отсутствия какой-либо информации», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.
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