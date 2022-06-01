Баттон отреагировал на слова Брауна про неоправданные ожидания от Риккардо у «Макларена»

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон признался, что был удивлён, когда услышал слова исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна в адрес пилота Даниэля Риккардо. Ранее Браун заявил, что австралийский гонщик пока не оправдывает ожиданий команды.
«Заку, конечно, виднее, что говорить, и я не могу изменить его мысли. Однако, признаюсь, я был удивлён его высказыванием. Каждый в команде должен защищать гонщиков. Формула-1 — это настоящая интеллектуальная игра. Но любому будет трудно продемонстрировать свои умения, если мысли в этот момент будут заняты чем-то другим.
Я был удивлён, когда Зак вышел и сказал, что он не оправдывает ожиданий. Когда руководитель команды делает такое заявление, это не может не причинять боль. Надеюсь, что после этого они поговорили и теперь смогут просто сконцентрироваться на том, чтобы выдать максимум в этом чемпионате. А что будет в будущем, посмотрим», — приводит слова Баттона Sky Sports.
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