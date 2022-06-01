«Терпение «Хааса» на исходе». Сейвуд высказался о будущем Мика Шумахера

Известный обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд прокомментировал неудачные выступления немецкого пилота «Хааса» Мика Шумахера в сезоне-2022 Формулы-1.



«Мик продолжает попадать в серьёзные аварии, пытаясь опередить Кевина Магнуссена. Терпение «Хааса» на исходе, и говорят, что, вероятно, они бы хотели видеть в следующем году другого пилота, однако тут своё мнение может высказывать «Феррари».



Проблема в том, что сейчас у «Феррари» разрыв в «производстве», потому что есть лишь один молодой пилот, который выглядит относительно готовым для Ф-1. Это Роберт Шварцман. Россиянин… Антонио Джовинацци всё ещё здесь, но он уже пробовался несколько раз. Британец Каллум Айлотт всё ещё член программы «Феррари», но, похоже, осел в «Индикаре», в то время как следующие юниоры «Феррари» выступают в Ф-3.



В Монако ходил слух, что люди Мика изучают другие варианты на будущее и что «Астон Мартин» может оказаться хорошим выбором, потому что он немец, моложе и не так волосат, как Себастьян Феттель, ну и не слишком быстр для Лэнса Стролла», — написал Сейвуд в своей колонке.

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