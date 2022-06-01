Стала известна зарплата Серхио Переса по условиям нового контракта с «Ред Булл»

Появились сведения относительно зарплаты гонщика «Ред Булл» Серхио Переса после нового соглашения с командой. Как информирует Racingnews365, прибавка в окладе мексиканского пилота составит 25%. Теперь он будет зарабатывать $ 10 млн в год. В рамках нынешнего контракта Перес получает $ 8 млн в год.
В «Ред Булл» объявили о продлении контракта с Серхио вчера, 31 мая. Новое соглашение будет действовать до конца 2024 года.
В настоящее время Перес занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету мексиканца 110 очков после семи Гран-при. Возглавляет рейтинг товарищ Серхио по команде, голландский гонщик Макс Ферстаппен, в активе которого 125 баллов. На втором месте со 116 очками пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» Шарль Леклер.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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