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Норрис — об аварии Мика Шумахера в Монако: все мы находимся в миллиметрах от подобного

Норрис — об аварии Мика Шумахера в Монако: все мы находимся в миллиметрах от подобного
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался об аварии гонщика «Хааса» Мика Шумахера на Гран-при Монако.

«Мы все видели последствия одной крошечной ошибки в воскресенье. Мик Шумахер не попал на апекс в «Бассейне» и чуть-чуть просчитался с траекторией. Возможно, не более чем на десять сантиметров. Однако этого было достаточно — игра оказалась окончена.

Но правда в том, что все мы каждый круг находимся в нескольких миллиметрах от подобных аварий. Всегда может случиться что-то незначительное. К примеру, можно слегка наехать на кочку или промахнуться с передачей. Вот что делает гонки такими интенсивными. Уже на первом повороте, мне кажется, было шесть, семь или восемь раз, когда я тормозил и думал: «Всё, я в стене!»

Всё происходит так быстро, что едешь почти на автопилоте, на инстинктах. Это не очень приятно, и вид аварии, подобной той, что случилась с Миком, потрясает. Было облегчением видеть, что с ним всё в порядке», — приводит слова Норриса The Telegraph.

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