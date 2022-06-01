Норрис — об аварии Мика Шумахера в Монако: все мы находимся в миллиметрах от подобного

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался об аварии гонщика «Хааса» Мика Шумахера на Гран-при Монако.
«Мы все видели последствия одной крошечной ошибки в воскресенье. Мик Шумахер не попал на апекс в «Бассейне» и чуть-чуть просчитался с траекторией. Возможно, не более чем на десять сантиметров. Однако этого было достаточно — игра оказалась окончена.
Но правда в том, что все мы каждый круг находимся в нескольких миллиметрах от подобных аварий. Всегда может случиться что-то незначительное. К примеру, можно слегка наехать на кочку или промахнуться с передачей. Вот что делает гонки такими интенсивными. Уже на первом повороте, мне кажется, было шесть, семь или восемь раз, когда я тормозил и думал: «Всё, я в стене!»
Всё происходит так быстро, что едешь почти на автопилоте, на инстинктах. Это не очень приятно, и вид аварии, подобной той, что случилась с Миком, потрясает. Было облегчением видеть, что с ним всё в порядке», — приводит слова Норриса The Telegraph.
- 1 июня 2022
-
14:08
-
13:17
-
12:20
-
12:14
-
11:40
-
10:48
-
09:32
-
00:11
- 31 мая 2022
-
23:09
-
22:42
-
22:00
-
21:17
-
20:25
-
19:30
-
18:24
-
17:27
-
16:27
-
15:46
-
15:37
-
15:28
-
14:02
-
13:50
-
12:52
-
12:01
-
10:34
-
09:40
-
00:59
-
00:01
- 30 мая 2022
-
22:59
-
21:38
-
20:43
-
19:53
-
18:50
-
17:35
-
16:37