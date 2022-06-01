«Я стал пассажиром». Николас Латифи — о своём вылете на Гран-при Монако

Пилот «Уильямса» Николас Латифи заявил, что причиной его вылета во время Гран-при Монако стала не его ошибка, а технические проблемы с болидом. На старте гонки после появления на трассе автомобиля безопасности Латифи врезался в ограждение, повредив переднее антикрыло.



«Я всё ещё пытаюсь понять, что же произошло. Сам я прекрасно знаю, что не допускал никаких ошибок. Я лишь повернул, и было похоже на то, что застряла педаль газа, хотя это было не так. Это было очень и очень странно. Что-то пошло не так.



Как я уже говорил, это была не педаль газа. Но что-то привело к росту оборотов двигателя. В этот момент я стал пассажиром», — приводит слова Латифи издание Motorsport Week.

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