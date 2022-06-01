Руководитель «Астон Мартин» сделал заявление о будущем Себастьяна Феттеля в команде

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о будущем пилота Себастьяна Феттеля в команде. Ранее Феттель говорил, что пока не думает над этим вопросом, при этом давал понять, что на его позицию повлияет дальнейшее выступление в нынешнем сезоне.



«По многим моментам очевидно, что задор Феттеля никуда не делся. И как же здорово он выступил в Монако — с самого первого круга! Так что наша цель на оставшуюся часть сезона заключается в том, чтобы продолжать создавать для него условия, чтобы он в конечном счёте смог использовать по максимуму свой талант. Когда в команде есть кто-то вроде Себастьяна, то главное — попытаться удержать его», — приводит слова Крака RTL.de.



Ранее сообщалось, что в случае ухода Феттеля его место могут занять пилот «Хааса» Мик Шумахер и Фернандо Алонсо из «Альпин».

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