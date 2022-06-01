Руководитель «Астон Мартин» сделал заявление о будущем Себастьяна Феттеля в команде

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о будущем пилота Себастьяна Феттеля в команде. Ранее Феттель говорил, что пока не думает над этим вопросом, при этом давал понять, что на его позицию повлияет дальнейшее выступление в нынешнем сезоне.
«По многим моментам очевидно, что задор Феттеля никуда не делся. И как же здорово он выступил в Монако — с самого первого круга! Так что наша цель на оставшуюся часть сезона заключается в том, чтобы продолжать создавать для него условия, чтобы он в конечном счёте смог использовать по максимуму свой талант. Когда в команде есть кто-то вроде Себастьяна, то главное — попытаться удержать его», — приводит слова Крака RTL.de.
Ранее сообщалось, что в случае ухода Феттеля его место могут занять пилот «Хааса» Мик Шумахер и Фернандо Алонсо из «Альпин».
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 1 июня 2022
-
16:11
-
15:27
-
14:08
-
13:17
-
12:20
-
12:14
-
11:40
-
10:48
-
09:32
-
00:11
- 31 мая 2022
-
23:09
-
22:42
-
22:00
-
21:17
-
20:25
-
19:30
-
18:24
-
17:27
-
16:27
-
15:46
-
15:37
-
15:28
-
14:02
-
13:50
-
12:52
-
12:01
-
10:34
-
09:40
-
00:59
-
00:01
- 30 мая 2022
-
22:59
-
21:38
-
20:43
-
19:53
-
18:50