Эдди Джордан: Норрис уничтожает Риккардо

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о конкуренции пилотов «Макларена» Даниэля Риккардо и Ландо Норриса. В начале сезона Норрис полностью переигрывает своего напарника. Британец набрал 48 очков, а австралиец — лишь 11.



«Риккардо позволяет всему идти своей чередой. Так происходит гонка за гонкой. Но в такой ситуации вряд ли будут шансы отыграться. Думаю, что стоит внимательнее следить за развитием карьеры Даниэля, мне не кажется, что она далеко зайдёт.



Ландо уничтожает Даниэля на трассе, психологически и физически. А когда в команде начинает разыгрываться такой сценарий, ты обязательно проиграешь. Риккардо необходимо срочно встряхнуться. Нужно менять ситуацию», — цитирует Джордана PlanetF1.

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