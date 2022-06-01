ФИА объявила об уходе генсекретаря по Формуле-1

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщила, что организацию покинул Питер Байер. Он с 2017 года занимал должность генсекретаря организации по Формуле-1. С 2021 года он также был исполнительным директором ФИА в Формуле-1. О причинах ухода специалиста из организации пока ничего не сообщается.



На должности генсекретаря ФИА Байера пока заменит Шайла-Энн Рао. Она уже работала в ФИА в качестве директора по правовым вопросам. При этом в течение трёх с половиной лет она работала в «Мерседесе» в качестве юрконсультанта, а затем перешла на должность специального советника главы команды Тото Вольфа.

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