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В «Мерседесе» рассказали, как повлиял контакт Хэмилтона с Оконом на Гран-при Монако

В «Мерседесе» рассказали, как повлиял контакт Хэмилтона с Оконом на Гран-при Монако
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о повреждениях, которые получил болид пилота команды Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Монако. Британец допустил контакт с машиной гонщика «Альпин» Эстебана Окона.

По словам Шовлина, из-за столкновения Хэмилтон терял по 0,2 секунды на каждом круге.

«Это была не очень большая цифра. Да, где-то 0,2 секунды. Красный флаг позволил нам устранить повреждения. Мы смогли заменить переднее крыло, не потеряв времени. Радует, что это единственные повреждения, которые были получены в Монако», — цитирует Шовлина PlanetF1.

Хэмилтон занял восьмое место на Гран-при Монако. В нынешнем сезоне он набрал 50 очков.

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