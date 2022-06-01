В «Мерседесе» рассказали, как повлиял контакт Хэмилтона с Оконом на Гран-при Монако
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о повреждениях, которые получил болид пилота команды Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Монако. Британец допустил контакт с машиной гонщика «Альпин» Эстебана Окона.
По словам Шовлина, из-за столкновения Хэмилтон терял по 0,2 секунды на каждом круге.
«Это была не очень большая цифра. Да, где-то 0,2 секунды. Красный флаг позволил нам устранить повреждения. Мы смогли заменить переднее крыло, не потеряв времени. Радует, что это единственные повреждения, которые были получены в Монако», — цитирует Шовлина PlanetF1.
Хэмилтон занял восьмое место на Гран-при Монако. В нынешнем сезоне он набрал 50 очков.
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