Зайдль объяснил причину большого разрыва между Риккардо и Норрисом

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о проблемах пилота команды Даниэля Риккардо. В нынешнем сезоне австралиец по всем статьям уступает своему напарнику Ландо Норрису.



«В целом Даниэль говорит, что причина в нём. Он по-прежнему не чувствует себя комфортно на все 100%. Особенно когда речь идёт о выжимании максимума во время квалификации, что бывает крайне сложно сделать.



Ему противостоит очень сильный напарник, Ландо. Если учитывать два этих фактора, тогда будет понятна причина такого разрыва», — цитирует Зайдля RacingNews365.

В начале сезона Норрис полностью переигрывает своего напарника. Британец набрал 48 очков, а австралиец — лишь 11.

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