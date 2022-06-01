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Гуаньюй Чжоу пошутил, что после Гран-при Монако ему нужны новые штаны

Гуаньюй Чжоу пошутил, что после Гран-при Монако ему нужны новые штаны
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Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу пошутил, что после Гран-при Монако ему потребовались новые штаны. Гонка началась позже запланированного из-за дождя. В результате пилотам пришлось столкнуться со сложными погодными условиями.

Во время попытки обогнать Юки Цуноду Чжоу оказался на влажном участке дороги. В результате он с большим трудом удержал болид.

«Нужны новые штаны», — написал пилот, выложив этот момент в соцсетях.

После гонки Чжоу признал, что этот Гран-при был одним из самых сложных в его карьере. При этом китайский пилот подчеркнул, что им приходится соревноваться во всех возможных погодных условиях.

Отметим, что во время гонки свой болид разбил пилот «Хааса» Мик Шумахер.

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