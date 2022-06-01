Алонсо — о восстановлении после аварии: болит всё, кости, связки, сухожилия

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сообщил, что не успел полностью восстановиться после аварии, в которую он попал во время квалификации к Гран-при Австралии. По словам испанца, из-за плотного календаря у гонщиков нет возможности для полноценного восстановления. В Монако Алонсо использовал бандажные ленты на запястьях.
«Эти ленты ещё с Гран-при Австралии. У меня болит всё, кости, связки, сухожилия. На восстановление нужно несколько месяцев, проводить операцию сейчас невозможно. Да, сделать ничего нельзя. Можно лишь постараться нормально отдохнуть.
К сожалению, гонки проводятся минимум каждые две недели. Я буду стараться отдыхать и восстанавливаться дома. Но на это уйдёт несколько месяцев», — цитирует Алонсо Reuters.
Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:
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