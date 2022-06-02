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Мика Хаккинен объяснил поражение «Феррари» в Монако человеческим фактором

Мика Хаккинен объяснил поражение «Феррари» в Монако человеческим фактором
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Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал результат Гран-при Монако. Финский гонщик считает, что человеческий фактор помешал «Феррари» одержать победу. Победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, а гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал второй результат.

«Во время гонки в «Феррари» упустили ключевой момент. Они позвали Шарля в боксы и оставили Карлоса на трассе слишком долго, дольше, чем требовалось. «Ред Булл» здорово использовал момент. Их машины сразу прыгнули на первое место с третьего и на третье — с четвёртого.

Я знаю, что в «Феррари» говорили о предстоящем анализе стратегии, которая не сработала. Но думаю, что технический анализ будет менее важен, чем изучение человеческого фактора», — написал Хаккинен в своей колонке на UniBet.

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