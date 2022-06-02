Эдди Джордан: Расселл сшиб Хэмилтона с его насеста

Бывший владелец команды Форумлы-1 Эдди Джордан высказался о результатах нового пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. По мнению Джордана, Расселл выигрывает конкуренцию у своего напарника, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Нынешний сезон для «Мерседеса» складывается неудачно, но Расселл уже набрал 84 очка. Он опережает Хэмилтона, у которого в активе 50 баллов.
«Заслуживал ли Расселл переход в «Мерседес»? Безусловно. Я думаю, что его результаты — большой сюрприз для всех, учитывая, что Хэмилтон является пилотом топ-уровня. Но теперь он больше не альфа-самец даже в своей команде, Расселл сшиб его с насеста. Я думаю, что следить за этим дальше будет очень интересно. Посмотрим, как Льюис преодолеет сложности», — цитирует Джордана PlanetF1.
5 лучших гонок в карьере Льюиса Хэмилтона
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