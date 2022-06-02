В контракте Риккардо и «Макларена» есть опция ухода пилота по желанию

Нынешний сезон складывается для пилота «Макларена» Даниэля Риккардо неудачно. Австралиец провалил первую часть сезона, уступив по всем статьям напарнику Ландо Норрису. После этого эксперты начали говорить о том, что команда может заранее расстаться с австралийцем. Но, как утверждает The Race, если Риккардо и уйдёт из «Макларена», это произойдёт по инициативе самого пилота.



По данным источника, в контракте прописана возможность ухода Риккардо по его желанию.



В начале сезона Норрис полностью переигрывает своего напарника. Британец набрал 48 очков, а австралиец — лишь 11. Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль уже заявил, что Риккардо до сих пор не чувствует себя полностью комфортно за рулём болида команды.

Новость по теме Зайдль объяснил причину большого разрыва между Риккардо и Норрисом