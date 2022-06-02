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Ральф Шумахер считает, что Ферстаппену есть чему поучиться у Переса

Ральф Шумахер считает, что Ферстаппену есть чему поучиться у Переса
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации чемпиона мира Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». Шумахер полагает, что Ферстаппену стоит скорректировать стиль вождения, чтобы он больше напоминал пилотирование напарника Серхио Переса. Мексиканец одержал победу на Гран-при Монако, теперь он отстаёт от Ферстаппена лишь на 15 очков.

«Я не думаю, что у Серхио будет такая стабильность результатов, как у Макса Ферстаппена. Но в Монако он был лучшим пилотом весь уик-энд. Максу стоит использовать эту ситуацию, как возможность чему-то научиться у своего напарника. У Ферстаппена очень агрессивный стиль пилотирования. Он очень хорошо управляется с более тяжёлыми машинами.

Новый концепт машин больше подходит Серхио. Он является пилотом, который лучше управляется с шинами, он может выжать больше из машины. Поэтому в некоторых аспектах Максу стоит перенять стиль Переса", — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sports.

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