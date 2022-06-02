Бергер: вместо слишком сильной критики «Феррари» стоит похвалить команду за сильный болид

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о выступлении «Феррари» на Гран-при Монако. Многие раскритиковали «Скудерию» за упущенную победу, но австриец считает, что слишком сильно критиковать команду не стоит.



«Феррари» слишком сильно критикуют за тактические ошибки. Вместо этого стоит поздравить Маттиа Бинотто с тем, что он сумел подготовить сильную машину. Ещё несколько месяцев назад мы такого не ожидали.



В Монако у них был быстрейший болид. Второе и четвёртое места не являются катастрофой», — цитирует Бергера GrandPX.

О тактических ошибках «Скудерии» после гонки говорил бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен. Он заявил, что «Феррари» упустила победу из-за неверных пит-стопов.

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