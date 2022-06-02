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Албон объяснил, почему не пропускал вперёд Леклера во время Гран-при Монако

Албон объяснил, почему не пропускал вперёд Леклера во время Гран-при Монако
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал ситуацию, которая произошла во время Гран-при Монако. Во время гонки он не пропускал болид пилота «Феррари» Шарля Леклера на круг. По словам Албона, он думал, что его скорость превышает скорость Леклера, учитывая, что Алекс уже перешёл на слики. Поэтому Албон и не спешил пропускать соперника.

«Было непросто, потому что мы перешли на слики, у нас было преимущество в темпе. Но потребовалось три поворота, чтобы пропустить его. Мне казалось, что если я пропущу его, то вскоре мне придётся его снова обгонять», — цитирует Албона Motorsport.

Также Алекс пояснил, что его отвлекали команды по радио, из-за которых он не мог сосредоточиться на происходящем.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1

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