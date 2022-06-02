Франц Тост: не стоит списывать Мика Шумахера со счетов слишком быстро
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост встал на защиту пилота «Хааса» Мика Шумахера.
«Не стоит списывать Мика Шумахера со счетов слишком быстро. Я продолжаю верить в него. Не забывайте, что Мик был чемпионом Формулы-3 и Формулы-2. Это не происходит случайно. Возможно, Мику требуется чуть больше времени. Стоит отдать ему должное, это всего лишь второй его сезон в Формуле-1, а у нас в этот раз совершенно новые машины, которыми нелегко управлять», — приводит слова Франца Тоста F1-Insider.
Напомним, в ходе гонки Гран-при Монако Шумахер врезался в барьеры, после чего его болид разбился надвое. С самим пилотом всё в порядке. На трассу выехала машина безопасности, затем гонку остановили красными флагами ради восстановления барьеров.
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