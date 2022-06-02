Хорнер: для нас нет разницы, кто из наших пилотов станет чемпионом — Ферстаппен или Перес

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ему без разницы, кто из пилотов австрийской команды выиграет титул — Макс Ферстаппен или Серхио Перес.
«Для нас нет разницы, кто из наших пилотов станет чемпионом. Нам чрезвычайно важна победа в Кубке конструкторов. Неважно, выиграет титул Макс или Перес, они оба пилоты «Ред Булл», у них одинаковые шансы. Впереди длинный сезон, подъёмы и падения неизбежны. Но здорово, что оба наших пилота могут бороться до конца.
Сейчас Перес на пике карьеры и отлично справляется с работой. Нужно, чтобы оба наших пилота работали вместе, потому что у конкурентов из «Феррари» очень быстрая машина. Нам нужно работать вместе, чтобы оба наших пилота были впереди них», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport.
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