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Палмер считает, что Албон заслуживал штрафа за задержку Леклера в Монако

Палмер считает, что Албон заслуживал штрафа за задержку Леклера в Монако
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Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался о проблемах пилотов «Феррари» с обгоном круговых на Гран-при Монако. Напомним, Карлоса Сайнса и Шарля Леклера задержали пилоты «Уильямса» Николас Латифи и Александер Албон.

«Сайнс ехал за Латифи на протяжении круга и не мог использовать скорость «Феррари». Из-за этого Карлос упустил победу на Гран-при Монако. Но если говорить о Николасе, то пропускать круговых в Монако очень сложно. Можно сказать, он посторонился при первой возможности.

Этого нельзя сказать об Албоне, которого нужно было оштрафовать за целый круг задержки Шарля Леклера на промежуточной резине. Леклер потерял три секунды перед вторым пит-стопом и оказался бы как минимум впереди Макса Ферстаппена», — приводит слова Джолиона Палмера F1i.

Напомним, победу на Гран-при Монако одержал Серхио Перес. Сайнс финишировал вторым, а Шарль Леклер — четвёртым.

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