Льюис Хэмилтон рассказал, на каком Гран-при рассчитывает на борьбу «Мерседеса» за победу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что его команде удастся побороться за победу на Гран-при Великобритании, который состоится с 1 по 3 июля.



«Я надеюсь, что в Сильверстоуне у нас будет такая машина, которая позволит вести борьбу с лидерами за победу. Это то, ради чего я работаю каждый день, чтобы мы в конечном счёте смогли сражаться на своей территории и выдать в итоге лучшую гонку, на которую только способны.



Я знаю, что все на базе сейчас работают изо всех сил над совершенствованием болида, и я не сомневаюсь, что у нас всё получится», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Жених и невеста узнали во время свадьбы о победе Хэмилтона: