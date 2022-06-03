Экс-сотрудник «Мерседеса»: Хэмилтон не похож на Михаэля Шумахера

Бывший сотрудник «Мерседеса» Филипп Брандл поделился мнением о сложностях, с которыми в нынешнем сезоне Формулы-1 столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
«Льюису нужно ощущать уверенность в машине, для него это очень важно. Он не похож на Михаэля Шумахера — за плечами Хэмилтона нет технического образования. Но он особенно хорошо чувствует машину. А ещё напомню: в прошлом году Льюис по ходу сезона отставал от лидера чемпионата на 32 очка, но всё же пробился обратно на вершину», — приводит слова Брандла Speedweek со ссылкой на Servus TV.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время находится на шестом месте, имея в активе 50 очков. У его товарища по команде, Джорджа Расселла, 84 балла — он занимает четвёртое место. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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