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Маттиа Бинотто предположил, как ошибки в Монако скажутся на «Феррари» в дальнейшем

Маттиа Бинотто предположил, как ошибки в Монако скажутся на «Феррари» в дальнейшем
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что уроки, которые извлекла его команда после выступления на Гран-при Монако, сделают «Скудерию» только сильнее. Пилоты итальянского гоночного коллектива заняли первые места в квалификации, но в итоге победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

«Я почти уверен, что такие заезды сделают нас лишь сильнее. Мы прекрасно понимаем, что стремление к победам и к тому, чтобы оставаться конкурентоспособносными — совершенно другой уровень сложности. Но как команда мы всё ещё прогрессируем, учимся. Возможно, это займёт некоторое время.

Конечно, как тут не разочаруешься, когда у тебя самая быстрая машина, а после выигранного поула ты не побеждаешь в гонке. Это очень досадно», — приводит слова Бинотто Motorsport.

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