Шовлин объяснил, почему Хэмилтон поменял шлем во время гонки в Монако

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, почему пилот команды Льюис Хэмилтон сменил шлем во время красных флагов на Гран-при Монако. Хэмилтон начинал заезд в шлеме, выполненном в бело-фиолетовом дизайне, а затем вернулся к более привычному для себя жёлтому шлему.
«При пасмурной и дождливой погоде, которая была в начале гонки, пилоты используют прозрачный визор, что даёт им наилучшую видимость.
Однако затем гонка проходила в сухих условиях, солнце опустилось намного ниже, поэтому Хэмилтон сменил шлем и перешёл на тонированный визор, так как он обеспечивает лучшую видимость, защищая глаза от попадания прямых солнечных лучей», — приводит слова Шовлина Racingnews365 со ссылкой на его выступление на канале «Мерседеса» в YouTube.
Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом:
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