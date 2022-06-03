Шарль Леклер: не сомневаюсь, что очень скоро «Мерседес» вернётся

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что в скором времени команда «Мерседес» вмешается в борьбу между «Скудерией» и «Ред Булл».
«Я думаю, что в какой-то момент каждая команда может перестать побеждать. Конечно, странно, что у такой доминирующей команды возникают проблемы в начале сезона. Но я бы не стал списывать их со счетов, потому что знаю, какой это сильный гоночный коллектив. То, чего они добились в прошлом, нельзя назвать случайностью. Это результат работы хороших специалистов.
Да, у них было трудное начало сезона, но я не сомневаюсь, что очень скоро они вернутся. Они сделали первый шаг в Барселоне, и я надеюсь, что уже скоро они будут вести борьбу вместе с нами. Для Формулы-1 было бы здорово, если бы за титул сражались сразу три команды», — приводит слова Леклера Formel1.de.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
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