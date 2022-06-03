Зурер объяснил, почему Перес является претендентом на титул в этом сезоне Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о шансах пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса завоевать чемпионский титул по итогам нынешнего сезона Формулы-1.



«Если Перес будет продолжать выступать так и дальше и каждый раз сможет набирать очки, это будет просто прекрасно. Но если посмотреть на количество побед, то станет ясно, что Макс по-прежнему остаётся гонщиком номер один в команде.

Но в конце концов именно сходы могут стать проблемой в итоговом результате, потому что из-за них можно недосчитаться 25 или 18 очков. Так что Перес также является претендентом на титул чемпиона мира», — приводит слова Зурера GPblog со ссылкой на его выступление на канале Formel1.de в YouTube.

Путешествие Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на болиде Ф-1: