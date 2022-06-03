Алекс Вурц: спорт теперь политизировался. Раньше было не так

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц высказал мнение, что современный спорт стал политизированным, чего, по его мнению, некоторое время назад не было.

«Я думаю, что мы стали свидетелями решительных перемен. Раньше было не так, но теперь многое изменилось. Спорт теперь политизировался. Он больше не нейтральный. Сейчас просто нельзя оставаться нейтральным», — приводит слова Вурца издание Formula1News.co.uk со ссылкой на kurier.at.

С активной позицией по различным социальным и политическим вопросам особенно часто выступают пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и гонщик «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: