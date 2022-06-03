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Расселл: я хочу бороться за титул

Расселл: я хочу бороться за титул
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл промежуточные итоги сезона-2022 после семи этапов чемпионата.

«Если бы перед стартом сезона мне сказали, что после семи гонок у меня не будет побед, то я был бы расстроен. Но, учитывая темп болида и то, где мы были вместе с командой, я доволен своими выступлениями. Мы достигли максимума, и я не припомню гонок, в которых мы могли бы добиться лучших результатов. Но, конечно, мне есть куда расти.

Всегда нужно стремиться к большему, особенно когда больше разбираешься с автомобилем и шинами, и теперь я хочу бороться за титул. Но и Ферстаппен с «Ред Булл», и Леклер с «Феррари» делают отличную работу. И команда, и я должны стараться изо всех сил. Всё ещё впереди», — приводит слова Расселла RacingNews365.

Расселл во всех гонках сезона финишировал в первой пятёрке.

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