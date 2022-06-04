Боттас: сейчас я могу быть лучшей версией себя

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился впечатлениями от первых семи этапов сезона-2022.



«Начало сезона было отличным. Я счастлив, потому что сейчас я могу быть лучшей версией себя и пилотировать так, как хочу. Меня мотивирует атмосфера в команде, вдохновляют люди в ней, то, как они работают. Это и заставляет быть лучше. Конечно, есть что улучшать, мы работаем над стартами, в которых пока не так хороши. Мы продолжаем работу над устойчивостью болида на высоких скоростях, так что мы не достигли предела. У меня всё отлично, но всегда можно стать ещё лучше», — приводит слова Боттаса Autosport.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Боттас в настоящее время занимает восьмое место. После семи Гран-при в его активе 40 очков. Напарник Валттери китайский гонщик Гуаньюй Чжоу – на 18-й позиции с одним баллом. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.