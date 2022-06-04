Вольф: у Хэмилтона и Расселла почти один и тот же темп

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении пилотов своей команды, Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, в нынешнем сезоне Формулы-1.
«У них почти один и тот же темп. Оба сейчас работают над тем, чтобы подобрать оптимальные настройки для нашего авто, и это для нас действительно важно. Думаю, что мы в настоящее время третья команда. Мы не вторые и не четвёртые. В нашем распоряжении есть два очень сильных гонщика, но всех нас очень раздражает, что отставание остаётся в целом всё тем же. Если смотреть на это оптимистично, то можно говорить о пяти десятых, если же посмотреть пессимистично, то это будет больше похоже на восемь десятых. И это явно неприемлемо для всех нас в «Мерседесе», — приводит слова Вольфа Grandprix247.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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