Марк Маркес показал первое фото после перенесённой операции

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о перенесённой операции.



«Всем привет! Спасибо за сообщения со словами поддержки! Операция прошла хорошо, чувствую себя лучше! Спасибо доктору Хоакину Санчесу Сотело и его команде за прекрасную работу», — написал Маркес.

Фото: Из личного архива Марка Маркеса

Напомним, для Марка эта операция стала уже четвёртой на правой руке, серьёзную травму которой он получил в 2020 году в результате аварии. Тогда он пропустил весь сезон 2020 года и часть следующего сезона.



Ранее подробности проведённой операции сообщил хирург больницы Майо в Рочестере (Миннесота, США) Хоакин Санчес.