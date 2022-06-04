Марк Маркес показал первое фото после перенесённой операции
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Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о перенесённой операции.
«Всем привет! Спасибо за сообщения со словами поддержки! Операция прошла хорошо, чувствую себя лучше! Спасибо доктору Хоакину Санчесу Сотело и его команде за прекрасную работу», — написал Маркес.
Фото: Из личного архива Марка Маркеса
Напомним, для Марка эта операция стала уже четвёртой на правой руке, серьёзную травму которой он получил в 2020 году в результате аварии. Тогда он пропустил весь сезон 2020 года и часть следующего сезона.
Ранее подробности проведённой операции сообщил хирург больницы Майо в Рочестере (Миннесота, США) Хоакин Санчес.
Новость по темеМарк Маркес успешно перенёс четвёртую операцию
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