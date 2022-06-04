Тото Вольф высказался о возможном изменении концепции болида

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о нынешней версии автомобиля команды, отметив, что не исключает необходимость её серьёзной трансформации к следующему году, однако, по его словам, говорить об этом пока рано.



«Сейчас главное просто продолжать работать. Что касается разговоров о возможных изменениях, которые мы можем быть вынуждены предпринять к следующему году, то они будут актуальны в том случае, если нынешнюю версию автомобиля изменить к лучшему не получится. Но мы ещё не достигли этой точки.



В любом случае прежде чем что-то менять, нужно быть уверенным, что новая концепция будет лучше, чем нынешняя. Сейчас мы верим в нынешнюю версию и делаем всё, чтобы увеличить скорость автомобиля», — приводит слова Вольфа GPFans.

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