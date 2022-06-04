Хэмилтон объяснил, почему «Мерседесу» не нужно спешить с разработкой новой версии болида
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что его команде в первую очередь нужно пытаться улучшить нынешнюю версию автомобиля, а не думать о разработке следующей.
«Я и вправду считаю, что нам не нужно прекращать доработку нынешней версии болида. Думаю, мы должны выяснить, что не так с этой, прежде чем приступать к следующей. Если бы мы приступили к разработке новой концепции сейчас, то легко могли бы ошибиться. Нужно понимать, что же мы всё-таки упустили, и только потом идти вперёд.
Но в любом случае есть довольно много всего, чего бы я не хотел видеть в нашей машине в следующем году — всё это я уже включил в список», — приводит слова Хэмилтона издание Mundo Deportivo.
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