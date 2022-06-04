Ферстаппен рассказал, почему сейчас не обращает внимания на общий зачёт пилотов Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что сейчас не обращает внимания на общий зачёт пилотов Формулы-1.
«На самом деле, всё это не имеет значения. В конце концов, самое главное — машина, на которой можно выигрывать гонки. Мы уже некоторое время занимаемся этим видом спорта и знаем, на что способны. По крайней мере, исходя из моего опыта, это на самом деле не имеет значения. Я просто хочу, чтобы в моём распоряжении был хороший болид, потому что лишь в таком случае будет уверенность в победах», — приводит слова Ферстаппена F1i.
Ферстаппен в настоящее время возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1, имея в активе 125 очков. На второй позиции находится гонщик «Феррари» Шарль Леклер, у которого 116 баллов. Тройку сильнейших замыкает товарищ Макса по команде, мексиканец Серхио Перес, 110 очков.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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