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Ферстаппен рассказал, почему сейчас не обращает внимания на общий зачёт пилотов Формулы-1

Ферстаппен рассказал, почему сейчас не обращает внимания на общий зачёт пилотов Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что сейчас не обращает внимания на общий зачёт пилотов Формулы-1.

«На самом деле, всё это не имеет значения. В конце концов, самое главное — машина, на которой можно выигрывать гонки. Мы уже некоторое время занимаемся этим видом спорта и знаем, на что способны. По крайней мере, исходя из моего опыта, это на самом деле не имеет значения. Я просто хочу, чтобы в моём распоряжении был хороший болид, потому что лишь в таком случае будет уверенность в победах», — приводит слова Ферстаппена F1i.

Ферстаппен в настоящее время возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1, имея в активе 125 очков. На второй позиции находится гонщик «Феррари» Шарль Леклер, у которого 116 баллов. Тройку сильнейших замыкает товарищ Макса по команде, мексиканец Серхио Перес, 110 очков.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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