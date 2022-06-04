Тим Коронел рассказал, кто заменит Хэмилтона в «Мерседесе» в случае его ухода из Ф-1

Голландский гонщик и эксперт Тим Коронел поделился мыслями о том, что будет делать команда «Мерседес» в случае ухода Льюиса Хэмилтона.



«Если Льюис Хэмилтон решит уйти, то его место займёт Ник де Врис. Я уже не раз говорил, что де Врис — подстраховка «Мерседеса». Тото Вольф помнит, как после неожиданного ухода Нико Росберга на пенсию он остался без запасного варианта. Не хочу называть Ника запасным вариантом, но именно на подобный случай руководитель «Мерседеса» держит его рядом с собой.



Де Врис — пилот уровня Джорджа Расселла, Ландо Норриса и Макса Ферстаппена. Он выиграл все чемпионаты, в которых участвовал. Вспомните, как быстр он был на тестах в Формуле-1. Он ничем не уступает нынешней молодёжи на стартовой решётке. И именно такой пилот нужен «Мерседесу», если Хэмилтон решит уйти», — приводит слова Тома Коронела RacingNews365.