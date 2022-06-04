Алексей Попов: «Ред Булл» может спокойно отправить Переса в «Альфа Таури»

Российский автоспортивный комментатор Алексей Попов считает, что новый контракт может не гарантировать Серхио Пересу место в «Ред Булл» до 2024 года.
«Серхио оформил хет-трик: выиграл Гран-при Монако, стал отцом в третий раз и продлил контракт с командой на два года. История с Боттасом и с самим Пересом в прошлом году не повторилась. Не каждый год Чеко будет под прессингом, он сможет работать спокойно в 2023-м и 2024-м.
Другое дело, мы знаем «Ред Булл»: если им вдруг что захочется, то совершенно спокойно они отправят его в «Альфа Таури». Но думаю, что Чеко достаточно умён, чтобы не довести до такого. Да, он возмущался в Барселоне, и не всем это в команде понравилось. Но такие «взбрыки» бывают у всех – что тут говорить про слова Шарля в адрес «Феррари», — сказал Алексей Попов в своём подкасте «Гаснут Огни».
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