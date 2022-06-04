Ральф Шумахер: в «Хаасе» должны помочь Мику

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер выразил надежду, что «Хаас» поможет его племяннику, Мику Шумахеру, прибавить.



«Хаасу» удалось провести несколько сильных гонок в начале сезона, и надеюсь, что команда обновит болид на следующих этапах. Да, их машина конкурентоспособна, но видно, что с каждым разом всё сложнее и сложнее угнаться за соперниками. В любом случае они должны как-то помочь Мику.



Конечно, Мик должен избегать ошибок вроде той, что он совершил в Монако, в этом нет сомнений. Но на пути к титулу в Формуле-2 он доказал, что способен преодолевать трудности, возникающие по ходу сезона», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.



Нынешний сезон для сына Михаэля Шумахера складывается пока неудачно. Во время Гран-при Монако Мик врезался в барьеры, после чего его болид разбился надвое.