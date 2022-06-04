Дэйв Робсон: де Врис заслуживает места в Формуле-1 и способен выйти на топ-уровень

Глава отдела разработки болида «Уильямса» Дэйв Робсон считает, что Ник де Врис заслуживает места в Формуле-1. Де Врис выступал в составе команды на первой тренировке Гран-при Испании.
«Он продемонстрировал скорость. Нас очень впечатлило его понимание работы с резиной, способность правильно проехать круг выезда из боксов. Обратная связь после такой сессии оказалась очень качественной. Он предоставил полезные комментарии о балансе болида, и это хорошо сочеталось с тем, что мы слышали от Албона и Латифи.
Ник отработал здорово, учитывая то, что тренировка длится всего час. У него есть всё необходимое, чтобы выйти на топ-уровень. Я верю, что он заслуживает места в Формуле-1, как и многие другие пилоты. Он воспользовался возможностью и должен быть горд и доволен собой. Он проделал работу качественно и без ошибок. Он смог пройти намеченную программу, что важнее всего. Он не только выступал без большого наката на симуляторе – мы выпустили его на жёстких шинах на первом отрезке, а это непросто», — приводит слова Робсона официальный сайт Формулы-1.
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