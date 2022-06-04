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Расселл: хорошие выступления Албона не стали сюрпризом

Расселл: хорошие выступления Албона не стали сюрпризом
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о выступлениях гонщика «Уильямса» Александера Албона.

«Албон выступает великолепно. Ни для кого не секрет, что в «Ред Булл» у него был трудный период, но, думаю, все мы, даже включая Ферстаппена, знали, насколько он талантлив. Мы соревновались вместе с 2011 года, Албон был на несколько лет старше. Помню, в то время он сражался с де Врисом в KF1, где неизменно демонстрировал свою высокую скорость. Он всегда был одним из лучших, так что для меня его выступления не стали сюрпризом. Я рад, что он смог вернуться в Формулу-1 и укрепить свои позиции», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Албон в настоящее время занимает 16-е место. После семи Гран-при в его активе три очка. Напарник Алекса канадский гонщик Николас Латифи – на 21-й позиции с нулём баллов. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.

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