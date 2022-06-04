На Ралли Италии WRC возникла неразбериха после остановки и возобновления спецучастка

Эстонский гонщик «Хёндэ» Отт Тянак удерживает лидерство на пятом этапе чемпионата мира по ралли сезона-2022 — Ралли Италии WRC — после 17 спецучастков. Второе место занимает Крэйг Брин, третье — напарник Тянака по «Хёндэ» Дани Сордо.
Необычная ситуация произошла на заключительном СУ дня — после аварии Адриена Фурмо организаторы гонки показали красный флаг, после чего было принято решение перезапустить этап. При этом следующим участникам маршалы продолжали ошибочно показывать красные флаги, из-за чего лидеры — Брин и Тянак — потеряли время. После завершения программы дня организаторы приняли решение записать Брину и Тянаку по итогам спецучастка контрольное время, соответствующее времени победителя СУ Калле Рованпери.
Россиянин Николай Грязин после прохождения субботней программы занимает восьмую строчку в общем зачёте.
WRC. Ралли Италии. Положение после 17 СУ:
1. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:43.35,6.
2. Крэйг Брин (M-Sport Ford WRT) +46,0.
3. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.06,8.
4. Пьер-Луи Лубе (M-Sport Ford WRT) +1.31,8.
5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +2.23,2.
6. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT NG) +3.52,3.
7. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +5.03,3.
8. Николай Грязин (Movisport) +6.09,2.
9. Ян Соланс (Jan Solans) +6.54,1.
10. Крис Ингрэм (Chris Ingram) +7.09,4.
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