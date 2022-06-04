Масса рассказал, как Риккардо сможет вернуться в былую форму

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о ситуации Даниэля Риккардо в «Макларене».



«Нам нужно снова увидеть его улыбку, а ему — снова начать наслаждаться гонками. У меня тоже было такое сложное время в «Феррари». Было ощущение, что постоянно что-то идёт не так. В такие периоды ты не можешь сосредоточиться, расслабиться и быть действительно счастливым. В Монако Джордж Расселл сказал, что он наслаждается происходящим. Нужно быть счастливым и получать удовольствие от гонок, отношений с командой. Риккардо надо просто снова начать улыбаться и наслаждаться.



Риккардо — потрясающий пилот, он на высочайшем уровне, так что ему не стоит волноваться из-за слухов. Это мелочь в сравнении с тем, что он может делать на трассе. Ему нужно сосредоточиться на гонках и том, есть ли у него контракт на следующий год. Остальное неважно», — приводит слова Фелипе Массы PlanetF1.