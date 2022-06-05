Льюис Хэмилтон назвал своё самое любимое занятие в детстве, помимо гонок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, показав приобретённый конструктор ЛЕГО.
«Играть в конструктор ЛЕГО в детстве — было моим самым любимым занятием, помимо гонок. С тех пор я не притрагивался к нему, но вот я вновь приобрёл эту крутую вещь. Я фанат «Звёздных войн» — это моя мечта», — написал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.
В настоящее время британец занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 50 очков. Его товарищ по команде Джордж Расселл с 84 баллами находится на четвёртой позиции. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 125 очков.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
- 5 июня 2022
-
10:49
-
09:49
-
00:43
- 4 июня 2022
-
23:43
-
22:41
-
21:58
-
20:58
-
19:55
-
18:46
-
17:48
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
14:06
-
12:57
-
12:01
-
11:18
-
10:11
-
09:49
-
00:59
-
00:04
- 3 июня 2022
-
22:51
-
21:52
-
20:58
-
19:50
-
19:03
-
17:43
-
16:55
-
16:06
-
15:00
-
13:55
-
12:48
-
12:04
-
10:38
-
09:33