Льюис Хэмилтон назвал своё самое любимое занятие в детстве, помимо гонок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, показав приобретённый конструктор ЛЕГО.



«Играть в конструктор ЛЕГО в детстве — было моим самым любимым занятием, помимо гонок. С тех пор я не притрагивался к нему, но вот я вновь приобрёл эту крутую вещь. Я фанат «Звёздных войн» — это моя мечта», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.



В настоящее время британец занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 50 очков. Его товарищ по команде Джордж Расселл с 84 баллами находится на четвёртой позиции. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 125 очков.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: