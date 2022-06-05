«Дело не только во мне». Даниэль Риккардо — о своём выступлении в этом сезоне Формулы-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мыслями о своём выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1, которое складывается для него пока неудачно.
«Я всё ещё на 100% верю в себя и свои способности, и поэтому, конечно, неудачные результаты причиняют так много боли. Главное сейчас — не останавливаться и продолжать работать. Но дело не только во мне — команда тоже хочет видеть, как я добиваюсь хороших результатов. Не только я не хочу быть 14-м в квалификации», — приводит слова Риккардо The-Кace.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место, имея на счету 11 очков. Его напарник по команде, монегаск Ландо Норрис, занимает седьмую позицию с 48 баллами. Лидером рейтинга является Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 5 июня 2022
-
10:49
-
09:49
-
00:43
- 4 июня 2022
-
23:43
-
22:41
-
21:58
-
20:58
-
19:55
-
18:46
-
17:48
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
14:06
-
12:57
-
12:01
-
11:18
-
10:11
-
09:49
-
00:59
-
00:04
- 3 июня 2022
-
22:51
-
21:52
-
20:58
-
19:50
-
19:03
-
17:43
-
16:55
-
16:06
-
15:00
-
13:55
-
12:48
-
12:04
-
10:38
-
09:33