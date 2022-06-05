«Дело не только во мне». Даниэль Риккардо — о своём выступлении в этом сезоне Формулы-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мыслями о своём выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1, которое складывается для него пока неудачно.



«Я всё ещё на 100% верю в себя и свои способности, и поэтому, конечно, неудачные результаты причиняют так много боли. Главное сейчас — не останавливаться и продолжать работать. Но дело не только во мне — команда тоже хочет видеть, как я добиваюсь хороших результатов. Не только я не хочу быть 14-м в квалификации», — приводит слова Риккардо The-Кace.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место, имея на счету 11 очков. Его напарник по команде, монегаск Ландо Норрис, занимает седьмую позицию с 48 баллами. Лидером рейтинга является Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год: