Тото Вольф на примере «Мерседеса» объяснил необходимость повышения лимита бюджета

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение о необходимости добиваться изменения лимита бюджетов команд Формулы-1. Это, по его мнению, следует сделать ввиду растущей инфляции и сопутствующего увеличения затрат на энергоносители и транспортные сборы.



«Дело не в том, что мы хотим получать больше прибыли. Такая мера позволит получить компенсацию за чрезвычайно высокую инфляцию, от которой сейчас страдают многие.



Думаю, что мы можем продемонстрировать это очень легко, на примере наших затрат на электроэнергию в Брэкли. Сейчас они выросли с 2,5 млн фунтов стерлингов до 6,5 млн. То же самое можно сказать о наших расходах на перевозку грузов. Такая корректировка позволила бы нам повысить заработную плату сотрудникам.



Самое худшее для спорта — это упрямая позиция, когда некоторые небольшие команды думают, что большие гоночные коллективы пытаются получить таким образом преимущество и обмануть их. Мы столкнулись с исключительной ситуацией, и я хочу, чтобы моим сотрудникам хорошо платили, особенно в таких тяжёлых условиях», — приводит слова Вольфа F1i.

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